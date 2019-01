Lustiger Tweet: Staatssekretärin meckert über ihren „Bachelor“-guckenden Mann

Düsseldorf Im NRW-Landtag kümmert sich Serap Güler um Integration, sie steht für ein fortschrittliches Weltbild. Auf der eigenen Couch gibt es offenbar Nachholbedarf – das machte die CDU-Politikerin jetzt auf Twitter öffentlich.

Serap Güler (38) ist als Staatssekretärin für Integration im NRW-Landtag ein Musterbeispiel einer modernen, fortschrittlichen Frau. Statt des Wortes „man“ benutzt sie in Sozialen Netzwerken beispielsweise das Wort „Frau“, wenn es um eine solche geht. Die CDU-Politikerin kämpft für Flüchtlinge, Kopftuchverbote für Kleinkinder und konfessionslosen Religionsunterricht. Was sie abends auf der eigenen Couch vorfand, dürfte deswegen nicht ganz in ihr Weltbild gepasst haben.