„Staatsgefährdende Gewalttat“ : Razzien in mehreren Bundesländern - auch in NRW

Razzien in mehreren Bundesländern - auch in NRW

Berlin Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen - auch in Nordrhein-Westfalen.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Durchsuchungen gebe es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Die Durchsuchungen dauerten am Morgen an. Sie beziehen sich laut Generalstaatsanwaltschaft auf „tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu“. Weitere Einzelheiten gab die Behörde zunächst nicht bekannt.