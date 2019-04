Bildung einer kriminellen Vereinigung : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen „Zentrum für politische Schönheit“

Berlin Sie hat deutschlandweit durch Satire-Aktionen für Aufsehen gesorgt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera gegen die Künstlergruppe "Zentrum für politische Schönheit". Gründer Philipp Ruch steht im Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Die Ermittlungen laufen seit 16 Monaten, wie die Gruppe auf ihrer Homepage mitteilte. Nach Angaben des Zentrums wurde das Ermittlungsverfahren durch eine Antwort der Landesregierung in Thüringen auf eine parlamentarische Anfrage hin bekannt. Demnach läuft das Verfahren seit dem 29. November 2017. Eine Woche zuvor hatte die Gruppe nach eigenen Angaben ihre Aktion am Haus des AfD-Politikers Björn Höcke im thüringischen Bornhagen gestartet. Die Gruppe errichtete eine Installation, die an das Berliner Holocaust-Mahnmal erinnerte.