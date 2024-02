Getötete Schülerin in St. Leon-Rot „Keiner kann die Lücke schließen“

Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einem Gymnasium in Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Schulgemeinschaft der 18-Jährigen bei einer Trauerfeier gedacht. Die Gedenkfeier in der St. Mauritius-Kirche fand am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit als eine schulinterne Veranstaltung statt. Zutritt zur Kirche erhielten ausschließlich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende sowie Rettungs-, Polizei- und Hilfskräfte, die an der Schule im Einsatz waren. Nach Angaben eines Sprechers der Schule nahmen mehr als 600 Menschen teil.