Beliebte Netflix-Serie : So lassen sich Squid-Game-Kostüme einfach selber machen

Düsseldorf Die passenden Kostüme zur Netflix-Serie sind zu Halloween sehr gefragt. Doch wie lassen sich die grünen Trainingsanzüge und roten Overalls am besten kopieren? Wir haben ein paar Ideen zum Nachbasteln.

Die weltweit erfolgreichste Netflix-Serie “Squid Game” wird in diesem Jahr auch eine große Rolle an Halloween spielen. Verschuldete “Spieler” in dunkelgrünen Trainingsanzügen, Spielwächter in roten Overalls, die ihre Gesichter hinter schwarzen Masken verbergen und der “Front Man” mit der außergewöhnlichen Maske werden an Halloween auch in Deutschland überall zu sehen sein. Die Kostüme aus der südkoreanischen Serie sind sehr gefragt.