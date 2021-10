Netflix Serie : Squid Game-Kostüme selbstgemacht für Halloween

Düsseldorf Die Kostüme aus der Netflix-Serie sind sehr gefragt. Mit diesen Kostüm-Ideen können Sie die Charaktere des “Squid Games” einfach nachbasteln.

Die weltweit erfolgreichste Netflix-Serie “Squid Game” wird in diesem Jahr auch eine große Rolle an Halloween spielen. Verschuldete “Spieler” in dunkelgrünen Trainingsanzügen, Spielwächter in roten Overalls, die ihre Gesichter hinter schwarzen Masken verbergen und der “Front Man” mit der außergewöhnlichen Maske werden sich an Halloween auch in Deutschland überall zeigen. Die Kostüme aus der südkoreanischen Serie sind sehr gefragt. Doch wer bis jetzt keins bestellt hat, bekommt es wohl nicht mehr pünktlich bis zum 31. Oktober.