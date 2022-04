Rückgang bei Spritpreisen : Benzin fällt nach Rekordhoch wieder unter zwei Euro

München Die Spritpreise hatten in den ersten Wochen des Ukraine-Krieges nie gekannte Höhen erreicht. Nun wurde die Zwei-Euro-Marke für Benzin am Samstag laut ADAC erstmals seit den Allzeithochs wieder unterschritten. Auch bei Diesel setzte sich der Rückgang fort.

Der Rückgang bei den Spritpreisen nimmt wieder Fahrt auf und hat Superbenzin unter zwei Euro pro Liter gedrückt. Die Sorte E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 1,987 Euro, wie der ADAC am Montag mitteilte. Am Samstag war die Zwei-Euro-Marke erstmals seit den Allzeithochs durch den Ukraine-Krieg unterschritten worden. Auch bei Diesel setzte sich der Rückgang fort. Am Sonntag kostete ein Liter des Kraftstoffs 2,045 Euro.