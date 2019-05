Verein Deutsche Sprache : Heidi Klum und Minister Scheuer sind Kandidaten für „Sprachpanscher des Jahres“

Dortmund "Challenges" statt Herausforderungen und "Personality" statt Persönlichkeit: Der Verein Deutsche Sprache hat die diesjährigen Kandidaten für den "Sprachpanscher des Jahres" vorgestellt. Ganz oben mit dabei: Heidi Klum.

Angeführt wird der Stimmzettel von Heidi Klums Ausdrucksweise in ihrer Fernsehsendung "Germany's next Topmodel". Klum umgehe in der Sendung "planmäßig" die deutsche Sprache, kritisierte der Verein.

Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist mit seiner bereits im Frühjahr umstrittenen Fahrradhelmkampagne unter den Kandidaten. Auf einem Plakat rief er unter dem Titel "Looks like shit. But saves my life" ("Sieht scheiße aus. Rettet aber mein Leben") dazu auf, Fahrradhelme zu tragen. Abgebildet sind helmtragende Models in Unterwäsche.