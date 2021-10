Brettspiel-Messe in Essen : Was Sie zu den Internationalen Spieltagen SPIEL 2021 wissen müssen

Standbesucher spielten das Spiel "Minecraft" (Ravensburger) während der Neuheitenvorstellung der Messe "Spiel '19". Foto: dpa/Roland Weihrauch

Service Essen Im Lockdown hat vermutlich jeder ein neuen Brettspiel entdeckt, online Escape-Games gespielt oder sein Können bei Spieleklassikern bewiesen. Auf der „Spiel“ 2021 in Essen werden die neusten Spiele vorgestellt, die glecih vor Ort ausprobiert und gekauft werden können. Wir haben die Infos für Sie.

Das Corona-Jahr 2020 war wirtschaftlich eines der besten Jahre für die Spieleindustrie. Doch pandemiebedingt mussten im vergangenen Jahr die Internationalen Spieltage digital stattfinden. In diesem Jahr geht dafür mit umso mehr Spielen und Ausstellern in die Essener Messehallen. Ein Überblick.

Was ist die „Spiel“ 2021?

Gezeigt wird das gesamte Spiel-Spektrum: Dazu gehören Gesellschafts-, Familien-, Erwachsenen- und Kinderspiele sowie Strategie-, Abenteuer-, Rollen-, Fantasy-, Miniatur- und Science-Fictionspiele, zu denen sich auch und ganz selbstverständlich elektronische Spiele und Spielwaren gesellen. Ein breites Angebot an Comics rundet das Angebot ab. 1983 wurde diese Messe erstmals verwirklicht und seitdem ist der Grundgedanke gleich geblieben: der Verbraucher und an Spielen und Spielzeug interessierte Besucher erhält auf den Internationalen Spieltagen die Möglichkeit, an jedem Stand mit jedem der dort ausgestellten Produkte zu spielen. So fungiert dieses weltgrößte Spiele-Festival auch als „Spiele-Testival“ mit hohem Spaßfaktor, und abertausende von Kaufentscheidungen fallen in spielerischer Atmosphäre besonders leicht.

Wann findet die „Spiel“ 2021 statt?

Vom 14. bis 16. Oktober (Donnerstag bis Samstag) sind die Messehallen von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am 17. Oktober (Sonntag) von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Wo findet die Spielemesse statt?

Die Internationale Spieltage „Spiel ‘21“ finden auf dem Messegelände der Messe Essen. Die Anschrift lautet Messeplatz 1, 45131 Essen

Wie viel kosten die Tickets für die Messe?

In diesem Jahr wird es für die „Spiel“ keine Dauerkarten, sondern nur Tageskarten geben. Die Eintrittspreise sind wie folgt: Kinder von 4 bis 12 Jahren: EUR 11,50 (Tageskarte)*

Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren: EUR 20,– (Tageskarte)*

*zzgl. EUR 2,– Servicegebühr

Den Ticketshop finden Sie hier.

Wie viele Besucher und Aussteller sind vor Ort?

Mit 209.000 Besuchern und 1.200 Ausstellern aus 53 Nationen, die ihre Produkte auf einer Bruttoausstellungsfläche von rund 86.000 Quadratmetern präsentierten, bestätigte die „Spiel ’19“ einmal mehr ihre Einzigartigkeit in der weltweiten Messelandschaft. (Im Jahr 2020 fand die „Spiel“ in rein digitaler Form statt und konnte 148.000 individuelle Besucher in ihren Bann ziehen).

Wie sieht das diesjährige Programm aus?

Fast alle Aussteller veranstalten kleinere und größere Wettbewerbe, um einerseits das Publikum zu begeistern und andererseits die Medien auf ihr Produkt aufmerksam zu machen. So gibt es Stände, an denen Autoren ihre Spiele signieren, unzählige Einführungsspielrunden, Meisterschaften und Turniere, Ausstellungen, Live-Rollenspiele und Großspiele. Zahlreiche Verbände informieren über ihre Klassiker, wie Schach, Go, Backgammon u.v.m.

Im Rahmen der „Spiel ’21“ findet auch in diesem Jahr wieder der „Educators‘ Day“ statt. Aufgrund der Pandemie werden alle Beiträge auf der begleitenden Online-Plattform www.spiel.digital stattfinden. Der „Educators‘ Day“ richtet sich an Pädagogen, Lehrende und interessierte Personen.

Den Messeplan und das gesamte Programm finden Sie hier.

Welche Corona-Regeln gelten?

Grundsätzlich gilt Maskenpflicht und die 3G-Regel. Das heißt, Zutritt zum Messegelände erhalten ausschließlich folgende Personen: Grundsätzlich Geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, oder Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, oder Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können, oder Negativ auf Coronavirus SARS-CoV-2 getestete Personen, die eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines innerhalb der letzten 48 Stunden durchgeführten Schnelltest.

Kinder ab 6 Jahren: Entgegen der Coronaschutzverordnung des Landes NRW muss auch für Kinder ab 6 Jahren (falls nicht geimpft oder genesen) ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Da während der Messelaufzeit in vielen Bundesländern Schulferien sind, wird ein Schülerausweis als Nachweis einer regelmäßigen Testung seitens der Schulen nicht akzeptiert. Die Schnelltests für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre bleiben aber weiterhin kostenfrei bis Ende 2021.

Der Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung muss in Form eines EU Digitalen Covid-Zertifikats mit QR-Code erfolgen (z.B. digitaler Impfpass). Dieser kann auch in gedruckter Form zum Scan vorgezeigt werden.

Personen, die keinen Nachweis über die Covid-19 Immunisierung oder einen gültigen Negativtest in Form eines Digitalen Covid-Zertifikats der EU vorlegen können, haben die Möglichkeit, sich in einem Testzentrum testen zu lassen.

Ausländische Besucher und Aussteller, die in ihren Heimatländern mit einem in der EU gültigen Impfstoff vollständig geimpft worden sind, haben bereits vor Messebeginn die Möglichkeit, diesen Impfnachweis in ein EU Digitales Covid-Zertifikat umwandeln zu lassen.

Des Weiteren ist auf der „Spiel ’21“ für Besucher und Aussteller ein medizinischer Mund- und Nasenschutz obligatorisch. Auch Kinder ab 6 Jahren müssen einen medizinischen Mund- und Nasenschutz tragen. Da die Gesundheit aller für uns an oberster Stelle steht, können wir leider keine Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht akzeptieren.

Zur allgemeinen Kontaktnachverfolgung ist ein Zutritt außerdem nur mit einem personalisierten Ticket möglich. Die Tickets sind daher nicht übertragbar und ausschließlich vorab online zu kaufen. Bitte halten Sie am Eingang neben Ihrer Eintrittskarte und Ihrem EU Digitalen Covid-Zertifikat auch einen Lichtbildausweis bereit.

Sollten Sie an akuten, unspezifischen Allgemeinsymptomen, Erkältungssymptomen oder respiratorischen Symptomen leider, ist eine Teilnahme leider ausgeschlossen. Sollten Sie in den letzten 14 Tagen im Ausland gewesen sein, informieren Sie sich vor Ihrer Messeteilnahme über etwaige geltende behördliche Einreiseauflagen (zum Beispiel Quarantäne- und Testpflicht).

Bitte beachten Sie, dass sich die Zutrittsvoraussetzungen bis zum Messestart aufgrund von Anpassungen der Coronaschutzverordnung NRW noch ändern können. Das vollständige Hygienekonzept zur „Spiel ’21“ finden Sie hier.

