„Hanabi“ (2013) ist ein Spiel für Harmoniesüchtige, denn die Spieler spielen miteinander, nicht gegeneinander. Niemand kennt sein eigenes Kartenblatt. Dafür gibt man sich gegenseitig Hinweise, um gemeinsam ein möglichst fulminantes Feuerwerk (japanisch: „Hanabi“) zu erreichen. Was besonders Spaß macht: Je eingespielter die Runde wird, desto mehr Hinweise lassen sich in einen Spielzug integrieren. Am Ende sitzen diverse Meister in Sachen subversiver Kommunikation am Tisch.

Merle Sievers, Ressort NRW