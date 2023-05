Vorfall in Speyer Unbekannte beschmieren Kohl-Denkmal mit Kot

Die Verschmutzung des Kohl-Denkmals war der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet worden, Zeugen werden gesucht. Vor einem Jahr hatte die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer das Denkmal mit Blick auf das Unesco-Welterbe aufgestellt. Das Denkmal erinnert an den Einsatz des früheren Bundeskanzlers für die Einheit Deutschlands und Europas. Auf dem Sandsteinsockel steht die Inschrift „Ehrenbürger Europas“. Der bekennende Katholik Kohl liegt im Speyerer Adenauer-Park begraben. In unmittelbarer Nähe befindet sich die katholische Friedenskirche, die der deutsch-französischen Aussöhnung nach 1945 gewidmet ist.