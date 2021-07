Spendenaufrufe und Fake-Shops : Betrüger nutzen Hochwasser aus

Bonn/Köln Die Polizei warnt vor Betrügern, die die Hochwasserkatastrophe ausnutzen. Mit gefälschten Internet-Shops und Spendenaufrufen wurden in mehreren Fällen Menschen offenbar ausgenutzt und um ihr Geld gebracht.

In drei Fällen hätten mutmaßliche Betrüger etwa Bautrockner im Netz angeboten, wie die Polizei in Köln und Bonn am Montag berichtete. Nachdem Betroffene dort bestellt und vorab gezahlt hatten, seien die Firmen telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen. In einem anderen Fall hätte eine vermeintliche Elektrik-Firma Reparaturen angeboten, aber diese nach einer Zahlung nicht ausgeführt.