Spektakuläres Schauspiel Asteroid verglüht nahe Berlin

Ein Asteroid tritt ist in der Nacht nahe Berlin in die Atmosphäre. Ein winziger Asteroid ist in der Nacht nahe Berlin verglüht. Die Asteroidenüberwachung der US-Raumfahrtagentur Nasa hatte den Feuerball zuvor für 1.32 Uhr (MEZ) in der Nacht zum Sonntag westlich von Berlin bei Nennhausen angekündigt.

Foto: dpa/Christoph Seidler