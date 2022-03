Ersatz für Sonnenblumenöl : Welche Öle sich zum Braten eignen

In manchen Regalen wird Sonnenblumenöl zur Mangelware. Dabei besteht kein Grund zum Hamstern, es gibt Alternativen. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Bonn Geht das Hamstern wieder los? Sonnenblumenöl wird in den Supermärkten knapp. Das tut den Köchen Zuhause aber keinen Abbruch, denn es gibt alternativen.

Um auf Sonnenblumenöl verzichten zu können, biete sich beispielsweise raffiniertes Rapsöl an, so Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE.) Durch das Raffinieren, also das Abtrennen unerwünschter Stoffe, ist das Öl gegenüber Hitze stabil und zugleich relativ neutral im Geschmack. Daher eigne es sich zum Braten, Andünsten, für Salatdressings oder auch zum Backen. Zugleich enthält Rapsöl mehr Omega-3-Fettsäuren als Sonnenblumenöl und ist somit wichtig für den Stoffwechsel.