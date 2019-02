Festnahme in Kaufhaus: Gaffer reißt Vorhang von Umkleide auf und mustert Frau

Nürnberg Schockmoment in einem Nürnberger Kaufhaus. Eine Kundin zog sich gerade ein einer Umkleidekabine um, als ein Mann den Vorhang aufriss. Es endete in einer Festnahme.

Einen dreisten Spanner hat die Polizei in einem Nürnberger Kaufhaus festgenommen. Der 25-Jährige hatte sich am Samstag "äußerst ungebührlich" gegenüber einer Frau in einer Umkleidekabine verhalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Frau nur mit einer Hose bekleidet war, öffnete er demnach den Vorhang und musterte sie eingehend.