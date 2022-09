Gründe für Stress im Straßenverkehr

Worüber regen sich die Autofahrer eigentlich am meisten auf? Auch auf diese Frage weiß die Studie eine Antwort. In Niedersachsen sind es Schlaglöcher (75 Prozent), in Bayern Fahrradfahrer (52,1 Prozent) und in Brandenburg ist das Thema Parken (46,17 Prozent) häufig Grund für Stress. In den restlichen Bundesländern ärgern sich Verkehrsteilnehmer vor allem über gefährliche Autofahrer.