Spahn und Ehemann wünschen sich Kinder : „Ich denke, wir wären gute Eltern“

Berlin Bundesgesundheitsminister und sein Ehemann Daniel Funke wünschen sich Kinder. Das sagte der gläubige Katholik Spahn jetzt in einem Interview. Im gleichen Gespräch erhob er deutliche Kritik an der Kirche.

In dem Interview sprach der Katholik Spahn auch über seinen Glauben. "Mein Glaube ist tief in mir verankert", sagte er. Gerade als schwuler Mann sei ihm aber bewusst, dass die Kirche in ihrer langen Geschichte auch viele Fehler gemacht hat. Es gebe Priester, "die Meerschweinchen und Motorräder segnen".