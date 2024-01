Politische Entwicklungen Sozialwissenschaftler Häusler sieht bei AfD-Wählern „Trump-Effekt“

Ein Anhalten der momentanen „Erfolgswelle“ der AfD in den Umfragen sei „nicht ausgemacht“, betonte der Wissenschaftler, der am Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus der Hochschule Düsseldorf arbeitet. Die kontinuierliche „Selbstradikalisierung“ der AfD könne an Grenzen stoßen. Als Indiz dafür nannte Häusler die Entlassung des Referenten der Parteichefin Alice Weidel, der mit weiteren AfD-Politikern an dem Treffen mit Neonazis im November in Potsdam teilgenommen hatte. Dabei hatte der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner Pläne für eine Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorgestellt.