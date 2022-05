Studie des Sozialverbands VdK : Mit häuslicher Pflege befasste Menschen sind häufig überlastet

Berlin Die meisten Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, sind Frauen. Die Mehrheit von Ihnen nimmt finanzielle Unterstützung nicht in Anspruch, obwohl sie ihnen zustünde.

Mehr als ein Drittel der Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, fühlen sich von ihrer Tätigkeit überfordert. Sie sind extrem belastet und können die Pflegesituation nur unter Schwierigkeiten oder gar nicht mehr bewältigen, wie es in einer am Montag vom Sozialverband VdK vorgestellten Studie heißt.

Dieser Widerspruch hat der Studie zufolge verschiedene Gründe. Zum einen gebe es nicht genügend Kapazitäten professioneller Pflegeanbieter. So gaben 49 Prozent an, dass es nicht genug Tagespflegeplätze gebe, 56 Prozent sprachen von zu wenig Kurzzeitpflegeplätzen. „Wir brauchen daher dringend den Anspruch auf einen Tagespflegeplatz - so wie es diesen auch auf einen Kindergartenplatz gibt“, forderte Bentele.

Mehr als 80 Prozent der 4,1 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause von nahestehenden Menschen versorgt, entweder von diesen allein oder mithilfe von ambulanten Pflegediensten (3,3 Millionen). Die VdK-Studie zeigt, dass auch in Zukunft die meisten Deutschen die Pflege zu Hause der in einem Pflegeheim vorziehen. Nur zehn Prozent können sich vorstellen in einem Pflegeheim versorgt zu werden, bei den Pflegebedürftigen sind es sogar nur 2,3 Prozent.