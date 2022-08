Sozialmediziner warnt : „Arme Menschen werden in diesem Winter kränker werden“

„Arme Menschen werden in diesem Winter kränker werden“

Sozialmediziner Gerhard Trabert rechnet damit, dass die steigenden Preise langfristige Folgen für die Lebensqualität armer Menschen in Deutschland haben werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Der Sozialmediziner Gerhard Trabert warnt vor den Folgen der allgemeinen Preissteigerungen für die ärmere Bevölkerung. Dabei habe der deutsche Staat genug Geld zur Verfügung, um die Situation armer Menschen zu verbessern.

„Die Menschen werden in diesem Winter kränker werden. Aufgrund der steigenden Kosten werden sich manche entscheiden müssen: Friere ich und esse genug? Oder friere ich nicht und verzichte auf Essen?“, sagte Sozialmediziner Gerhard Trabert der „Süddeutschen Zeitung“. „Das geht an die Existenz der Menschen, auch an die psychische.“ Schon jetzt sei die Lebenserwartung armer Frauen etwa viereinhalb Jahre kürzer als bei reichen, diejenige armer Männer sogar etwa neun Jahre kürzer.