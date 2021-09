Missbrauch Sozialer Medien : Wie Neonazis mit Facebook Geld verdienen

Berlin Immer wieder betont die Social-Media-Plattform, sie lösche extremistische Inhalte. Recherchen zeigen jedoch, dass viele Profile von rechten Gruppen bis heute aktiv sind. Aus Sicht von Experten wäre ein noch konsequenteres Vorgehen aber ebenfalls problematisch.

Der „Kampf der Nibelungen“ war ein wichtiger Treffpunkt für Rechtsextremisten aus ganz Europa. Zweimal wurde die Veranstaltung zuletzt von den deutschen Behörden verboten. Im Internet sind die Organisatoren aber weiter präsent – auch in großen Netzwerken wie Facebook , Instagram und YouTube. Sie nutzen die Auftritte, um die Ideologie hinter dem Kampfsport-Event zu verbreiten, um neue Anhänger zu rekrutieren und um Fanartikel zu verkaufen.

Allein auf Facebook haben die von CEP identifizierten Gruppen fast 268 000 Abonnenten und „Freunde“. Darüber hinaus betreiben sie den Recherchen zufolge 39 Instagram- und 16 Twitter-Accounts sowie 34 YouTube-Kanäle mit mehr als 9,5 Millionen Aufrufen. Fast 60 Prozent der öffentlichen Profile sind laut Einschätzung von CEP kommerziell, da jeweils mit Fotos oder mit Links an prominenten Positionen für Online-Shops geworben wird.

Auf der Facebook-Seite von „Erik & Sons“ führt ein Klick auf ein großes blaues Feld zu einem zugehörigen Shop, in dem etwa T-Shirts mit der Aufschrift „My favorite color is white“ („Weiß ist meine

Lieblingsfarbe“) angeboten werden. Das „Deutsche Warenhaus“ verkauft Sticker, auf denen „Refugees not welcome“ („Flüchtlinge nicht

willkommen“) steht. Über die Social-Media-Profile des Labels OPOS Records werden CDs und Fanartikel von rechtsextremen Bands vermarktet.