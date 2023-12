Polizei stoppt Seniorin in Sontheim an der Brenz Mit dem Rasenmäher zum Einkaufen

Mit einem Aufsitzrasenmäher ist eine Seniorin in Sontheim an der Brenz in Baden-Württemberg zum Einkaufen gefahren. Einen Führerschein hatte sie nicht und an dem Rasenmäher war zudem kein Nummernschild, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Streife hielt die 66-Jährige am Mittwoch an und kontrollierte sie. Der Aufsitzrasenmäher kann laut Polizei maximal zwölf Stundenkilometer schnell fahren - die Frau hätte damit aber nur mit einem Führerschein auf einer öffentlichen Straße fahren dürfen.