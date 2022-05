Gut ist nicht gleich teuer : Darauf sollten Sie bei Sonnencreme achten

Zwei junge Frauen sitzen nebeneinander in der Sonne auf einer Wiese und tauschen Sonnencreme aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Mit den heißen Temperaturen steigt auch die Gefährdung durch UV-Strahlung. Daher ist es in diesen Tagen besonders wichtig, sich zu schützen. Wie Sie das am besten können und welche Sonnencreme im Test besonders gut abschneidet, lesen Sie hier.

Dass UV-Strahlung das Hauptrisiko für Hautkrebs ist, ist mittlerweile wohl jedem bekannt. Die Strahlen können aber auch Schäden am Auge, wie zum Beispiel Bindehautentzündungen oder Sonnenbrand, verursachen. Langfristig lassen die Strahlen außerdem die Haut altern. Umso wichtiger ist es, sich vor der Sonneneinstrahlung gut zu schützen.

Wie schützt man sich am besten vor der Sonne?

Die Mittagsstunden sollten besser im Haus oder zumindest im Schatten verbracht werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist eine Kopfbedeckung zu empfehlen. Experten empfehlen zudem Sonnenbrillen mit seitlichem Schutz, also gewölbten Gläsern oder breiten Bügeln, die die Zeichen „UV 400“, „100 Prozent UV-Schutz“ oder „CE“ tragen. Außerdem sollte auf eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor geachtet werden, die 30 Minuten vor dem Sonnenbaden aufgetragen wird. Es sollte schon mindestens Lichtschutzfaktor 15 sein, für Kinder und empfindliche Menschen empfiehlt sich der Faktor 50+.

Und auch die Menge macht’s - am besten werden Cremes und vor allem Sprays doppelt angewendet, rät Stiftung Warentest. Das heißt: Körper und Gesicht einsprühen oder -cremen, das Produkt verreiben und einziehen lassen, und dann das Ganze noch mal von vorn. Wer sich länger in der Sonne aufhält, sollte den Vorgang in regelmäßigen Abständen wiederholen, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.