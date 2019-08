Offiziell gekürt : Das ist der Sommerhit des Jahres

Shawn Mendes und Camila Cabello haben den Sommerhit des Jahres 2019 gesungen. Foto: dpa/Daniel Deslover

Baden-Baden Deutschlands diesjähriger Sommerhit kommt von einem Kanadier und einer gebürtigen Kubanerin: Im Videoclip des Songs im Latino-Sound wird heiß getanzt und übertrieben sexy begehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der schmachtende Latin-Pop-Ohrwurm „Señorita“ von Shawn Mendes und Camila Cabello ist zu Deutschlands Sommerhit des Jahres gekürt worden. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am Dienstag in Baden-Baden mit. Der Song war schon drei Wochen auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts.

In dem Duett singt die auf Kuba geborene Cabello (22) mit ihrem rund ein Jahr jüngeren kanadischen Partner erotische Zeilen: „Ich liebe es, wenn du mich Señorita nennst. Ich wünschte, ich könnte so tun, als bräuchte ich dich nicht. Aber jede Berührung ist uuh-la-la-la...“

Übersetzt aus dem Englischen heißt es zum Beispiel auch: „Du sagst, dass wir nur Freunde sind. Aber Freunde wissen nicht, wie einer schmeckt.“ Oder: „Ooh, wenn deine Lippen mich ausziehen, süchtig nach deiner Zunge. Dein Kuss ist tödlich, hör nicht auf.“

Im Video des Songs von Regisseur Dave Meyers sind Mendes und Cabello aufreizend in Szene gesetzt. Der sexualisierte Clip mit einer eher unterwürfigen Cabello und einem machohaften Mendes heizte die Gerüchteküche über eine mögliche Liebesbeziehung der beiden Stars an. Medien zufolge knutschten sie in den letzten Wochen auch im wahren Leben. Manche Medien spekulierten, dass das alles nur ein PR-Gag sei.

Im vergangenen Jahr war das italienische Partisanenlied „Bella Ciao“ von El Profesor im Remix des französischen DJs Hugel zu Deutschlands offiziellem Sommerhit gekürt worden.

GfK Entertainment legt ein paar Kriterien fest für einen typischen Sommerhit. Dazu gehören eine eingängige Melodie, ein einfacher Text und ein gut tanzbarer Rhythmus. Außerdem sollte der Sommerhit eine hohe Position in den Offiziellen Deutschen Charts erzielen (meist landet er auf Platz 1). Interpreten sind außerdem oft Künstler, die vorher noch keinen großen Erfolg in den Charts hatten, was dieses Jahr allerdings nicht zutrifft.

Außerdem soll der Hit nicht von einem Groß-Event wie zum Beispiel der Fußball-WM stammen. Besonderheit eben auch: Der Hit wird in den Urlaubsregionen gespielt und kommt dann nach Deutschland hinüber.

2019 ist es das 30. Mal, dass GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts einen Sommerhit festlegt.

Mit Abstand der Sommerhit aller Sommerhits - der sage und schreibe 17 Wochen auf Platz eins stand - war der Sommerhit des Jahres 2017: der Latino-Popsong „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee. Der Titel des sexuell aufgeladenen Reggaeton-Lieds bedeutet übersetzt „Schön langsam“. Platz zwei in Sachen Nummer-eins-Platzierung belegt der 2004-Sommerhit „Dragostea din tei“ der Band O-Zone.

Rang drei der Sommerhits gehört demnach mit elf Wochen dem Ohrwurm „Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)“ von Lou Bega aus dem Jahr 1999. Jeweils zehn Wochen ganz vorne platziert waren 2016 „Don't be so shy“ der französischen Soulsängerin Imany (im Remix des russischen Duos Filatov & Karas) und 2013 „Wake Me Up“ von Avicii, der vergangenes Jahr starb. Am fünftlängsten war mit neun Wochen 1993 „Mr. Vain“ von Culture Beat auf Rang eins.

(mja/dpa)