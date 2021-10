Folge 6 von „Das Sommerhaus der Stars“ : Schweiß und Tränen

Foto: dpa/Stefan Gregorowius 12 Bilder Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2021

Düsseldorf Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle haben es sich mit den anderen Kandidaten verscherzt und müssen um ihren Verbleib im Haus gegen Mola und Adelina kämpfen. Es herrscht eine gereizte Stimmung und die Nerven aller im Sommerhaus liegen blank.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Miriam Karout

Die sechste Folge im „Sommerhaus der Stars“ startet so spannend wie die fünfte geendet ist: In der Exit Challenge kämpfen Mike und Michelle um ihren Verbleib im Haus. Den wollen einige Bewohner unbedingt verhindern. Erzfeind Nummer eins sind in dieser Folge Mola und Adelina. Sie müssen in der Exit Challenge gegen die unbeliebten Einzelkämpfer antreten. Doch Mola hat sich nach dem letzten Spiel eine Verletzung am Bein zugezogen und humpelt ein wenig. Maritta und Almklausi hatten deshalb angeboten, für sie einzuspringen und in der Exit-Challenge anzutreten. Tugendhafte Rettung oder doch nur eigenes Interesse?

Steff ist sich nämlich sicher, dass die beiden nur einen Weg suchen, den Abgang aus dem Sommerhaus zu finden, ohne aufzugeben. Eigentlich dachte das Pärchen, sie seien eher „Z-Promis“ und womöglich in den ersten Runden raus. Dass es hier so gut für sie laufe, damit hatte Maritta eigentlich nicht gerechnet. Und nun möchte sie am liebsten nach Hause zu ihrem Kind. Sie tauscht sich mit den Favoriten für das heutige Spiel aus und sucht Zuflucht bei Adelina. „Wir haben so viel in unserem Leben mit unserem Sohn durchlebt, dass das hier uns unnötig unter der Würde Kraft zieht“, offenbart sie unter Tränen. Adelina wiederum kämpft selbst mit Gefühlen, auf das „Psycho-Gewurscht“ im Sommerhaus hat die Theologiestudentin keinen Bock mehr. Als Mola vom Arzt zurückkehrt und mitteilt, dass er vorsichtig auftreten und laufen müsse, platzt Mike beinahe der Kragen. Er hält Mola weiterhin für einen Simulanten und versteht das Theater um die Verletzung nicht.

Die Stimmung ist gereizt, die Paare kämpfen nicht nur gegen die anderen, sondern auch sich selbst. Ein bisschen Dampf ablassen und entspannen ist angebracht. Jana lädt die Frauen und Dominik im Sommerhaus zu einer Yoga- und Meditationsrunde ein. Was den einen gut tut, trifft wieder auf Skepsis der anderen. Mike nimmt kein Blatt vor die Zunge und lässt sich über die Aktion aus. „Jana ist besessen von einem Dämon“, meint er. Die Atemübungen haben auch seine Frau Michelle erschrocken. Yoga und Meditation kommen für die beiden nicht in die Tüte. Sie setzen lieber auf Akupunktur.

Doch der Fokus liegt diesmal nicht nur auf den Feindlichkeiten zwischen den Paaren der Exit-Challenge. Am Abend konfrontiert Samira ihren Partner Yasin. Ihr fehlt Liebe und sie wünscht sich mehr Unterstützung und Zuneigung. Im Sommerhaus, in dem es drunter und drüber geht, fehlt nämlich nicht nur der Team-Spirit des Paars, das sich bei einer Datingshow kennenlernte, sondern auch der kleine Sohn. „Ich brauche hier vielleicht mehr Gespräche, mehr Liebe als zu Hause“, sagt die junge Mutter. Die Probleme wollen die beiden in den Griff kriegen und vor allem Sahin möchte mehr für Samira da sein.

In der Nacht vor der Challenge erhitzen sich noch einmal die Gemüter. Adelina fährt die Krallen aus und Mike kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu schicken.