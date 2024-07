Alternativrouten nutzen Ferien in fünf weiteren Ländern führen zu hoher Staugefahr

München · In fast allen Bundesländern dürfen sich Schülerinnen und Schüler am Wochenende über Ferien freuen. Die Fahrt in den Urlaub kann zur Geduldsprobe werden – wenn man zur falschen Zeit unterwegs ist.

15.07.2024 , 15:57 Uhr

LKW und PKW stauen sich auf der Autobahn A8 in Richtung München (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

(pvk/dpa)