Prognose des Deutschen Wetterdienstes Sommer in Deutschland wird wieder zu trocken und zu heiß

Der Deutsche Wetterdienst rechnet über den gesamten Sommer hinweg mit zu hohen Temperaturen und warnt vor extremer Trockenheit. Die Trendprognose zeige, dass der meteorologische Sommer von Juni bis August „wieder zu warm ausfallen“ werde, sagte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach, Andreas Friedrich, Reuters TV am Freitag. „Wir rechnen so mit ungefähr ein Grad.“ Dies sei zwar nicht dramatisch. Es könne in einigen Regionen Deutschlands angesichts der Trockenheit aber wieder schwierig werden.