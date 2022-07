Ausflüge im Sommer : Das sind die schönsten Badeseen in Deutschland

Das sind die schönsten Badeseen in Deutschland

Düsseldorf Das 9-Euro-Ticket und das Chaos am Flughafen sind zwei gute Argumente, diesen Sommer vermehrt Reisen durch Deutschland vorzunehmen. Wenn auch nur als Tages- oder Wochenendausflug. Die schönsten Badeseen Deutschlands sehen Sie hier im Überblick.

Und wenn sich auch die meisten Reisenden mehr Erholung von Mittelmeerländern versprechen, können es sich Urlauber auch hierzulande gut gehen lassen. Denn Deutschland verfügt laut dem Umwelt-Bundesamt über 2.000 offiziell gemeldete Badegewässer. Der Anfang Juni 2022 veröffentlichte Jahresbericht der Europäischen Kommission über die Wasserqualität europäischer Badegewässer bestätigt zudem, dass rund 90 Prozent der Badegewässer in Deutschland 2021 eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität vorweisen. Im Ländervergleich erreicht Deutschland damit den siebten Platz unter 29 geprüften europäischen Ländern.

Doch welche Badeseen in Deutschland eignen sich für einen schönen Ausflug? Welche sind hierzulande am beliebtesten? Wir haben die schönsten deutschen Badeseen in einer Bilderstrecke für Sie zusammengefasst.