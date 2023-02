Burkandt arbeitet als Model Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt spricht über ihre Magersucht

Den Ausweg habe sie gefunden, als sie Anfang dieses Jahres anfing, mit einem Schauspiel-Coach zusammenzuarbeiten. „Es gab keinen Moment in meinem Leben, in dem ich mich glücklicher gefühlt habe als in der Schauspielerei. Weil ich endlich ein Ziel habe“, schilderte Burkandt. „Ich liebe es so, Rollen zu spielen, ich liebe es, alle Emotionen zu erleben, und es macht so Spaß, die rauszulassen, und sobald ich sie rauslasse, fühle ich mich so ausgeglichen und so erfüllt.“ Sie ist sich deshalb sicher, die Magersucht endgültig hinter sich gelassen zu haben - und strebt eine Zukunft als Schauspielerin an.