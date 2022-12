„Schon sehr modisch, oder?“ Söder feiert vierten Advent im Rentierpullover

München · Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist definitiv in Weihnachtsstimmung: Am vierten Advent sieht man ihn in einem „modischen“ knallroten Pullover mit Rentieren drauf.

18.12.2022, 12:34 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt zum vierten Advent auf einen Weihnachtspullover mit Rentier-Motiv. Foto: dpa/-

Knalliger Hingucker: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt zum vierten Advent auf einen Weihnachtspullover mit Rentier-Motiv. „Schöner 4. Advent! Die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Hab mir mal einen neuen Pullover zugelegt. Schon sehr modisch, oder?“, schrieb der Politiker am Sonntag auf Twitter zu einem Bild von ihm mit Adventskranz. Im Netz erhielt Söder für seinen knallroten Pullover viel Aufmerksamkeit, darunter auch spöttische Reaktionen. Auch einen Vergleich zu einem viralen Schnappschuss von CDU-Chef Friedrich Merz fanden einige Nutzerinnen und Nutzer passend. Merz hatte am Donnerstag ein Bild von sich mit Currywurst in der Bundestagskantine gepostet - auf dem er ähnlich breit grinste wie Söder auf seinem Rentier-Schnappschuss.

(boot/dpa)