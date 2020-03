Zahlen für 2019 : So wenige Diebstähle wie zuletzt 1987

So wenige Diebstähle wie zuletzt 1987

Am Dienstag werden die Zahlen offiziell vorgelegt. Die Zahl der Diebstähle ist 2019 auf dem niedrigsten Stand seit 1987. Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Die Langfinger in Deutschland sind auf dem absteigenden Ast. Einem Medienbericht zufolge wurden im vergangenen Jahr so wenige Diebstähle wie seit 1987 registriert. Heute wird die Polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt.

Die Zahl der Diebstähle ist 2019 auf dem niedrigsten Stand seit 1987. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag) unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik, die an diesem Dienstag vorgestellt werden soll. „Bei der Diebstahlskriminalität ist ein Rückgang von 5,9 Prozent auf 1 822 212 Fälle zu verzeichnen“, zitiert das RND aus dem Bericht. Dies sei der niedrigste Wert seit 1987. „Dies liegt insbesondere am erneut starken Rückgang um 10,6 Prozent beim Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie um 9,7 Prozent beim Taschendiebstahl und um 10,2 Prozent beim Diebstahl aus und an Kfz.“