Schnee und Verkehr So wappnen Sie sich für den Winterstau

Autos mit Diesel oder Benziner benötigen im Winter dementsprechend mehr Kraftstoff – Benziner im Schnitt um plus 15 Prozent, Diesel plus 24 Prozent. Daher auch hier: Rechtzeitig weit vor Erreichen der Reserve tanken. Hier liegt der Verbrauch im Stand bei etwa 1 bis 1,5 Liter pro Stunde. Also in der Regel für viele Stunden.