Viele Unwetter So viele Blitze gab es dieses Jahr in Deutschland

Der bisher blitzreichste Tag in diesem Jahr war den Angaben zufolge der 27. Juni mit 115.428 registrierten Entladungen - davon 23.000 in Niedersachsen und 22.500 in Bayern. Der bisherige Tageshöchstwert in der Nowcast-Erhebung stammt vom 13. Juni 2020 - damals seien 450.000 Blitze registriert worden.