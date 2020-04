In St. Peter-Ording geboren : So süß ist der Nachwuchs von Owambo-Ziegen

So süß ist der Nachwuchs von Owambo-Ziegen

In St. Peter-Ording geboren

St. Peter-Ording Die Welt steht mehr oder weniger still wegen des grassierenden Coronavirus. Aber hier und da gibt es auch kleine Lichtblicke, die die Menschen aufheitern. Wie zum Beispiel der Nachwuchs von afrikanischen Owambo-Ziegen, der jetzt in St. Peter-Ording geboren wurde.

Afrikanische Owambo-Ziegen sind selten in Deutschland. Die Rasse wurde durch Carl Hagenbeck, den Erfinder des modernen Tierparks, vor rund 100 Jahren nach Deutschland gebracht. Nun gibt es in St. Peter-Ording an der Nordsee Nachwuchs.