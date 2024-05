Annika Hoenig spricht vor OP So steht es um Heinz Hoenig

Am Abend vor der ersten Operation von Heinz Hoenig hat seine Ehefrau im Fernsehen erneut über die Situation des unversicherten Schauspielers gesprochen Der Antrag des schwerkranken 72-Jährigen zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse sei abgelehnt worden, sagte Annika Hoenig in der RTL-Sendung „stern TV am Sonntag“. Die Voraussetzungen seien nicht gegeben. Sie wisse nun noch nicht, wie es weitergehen solle, sagte die 39-Jährige.