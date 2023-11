Forsa-Umfrage So stehen die Menschen in Deutschland zur Silvesterböllerei

Knapp 60 Prozent der Menschen in Deutschland sprechen sich einer repräsentativen Forsa-Umfrage zufolge für ein Ende der privaten Silvesterböllerei aus. 20 Prozent befürworteten ein generelles Verbot, 39 Prozent wünschten sich Feuerwerke ausschließlich von ausgebildeten Pyrotechnikern, teilte die Verbraucherzentrale Brandenburg als Auftraggeberin der Umfrage am Dienstag in Potsdam mit.