Spartipps für Verbrenner und E-Auto Vorausschauend fahren und sparen

Motor aus: Im Stau oder bei Stopps von mehr als 15 Sekunden lohnt es sich laut Tüv Süd, den Motor auszustellen. Autos mit Start-Stopp-Automatik machen das von sich aus. Im Schnitt kostet eine Stunde Leerlauf demnach etwa einen Liter Kraftstoff.

Verbraucher aus: Dinge wie Klimaanlage, Sitz- oder Heckscheibenheizung sollten nur so lange wie wirklich benötigt laufen, um den Spritkonsum zu senken.

Ausmisten: 100 Kilogramm unnötiger Ballast an Bord führen zu rund 0,3 Liter Mehrverbrauch, rechnet der Tüv Süd vor.

Reifendruck prüfen: Schon 0,2 bar zu wenig Druck in den Pneus kann den Verbrauch um bis zu zehn Prozent erhöhen.