In Slowenien Seit August vermisster Deutscher tot in Schlucht gefunden

Der 55-Jährige war zuletzt am 26. August 2023 in Bovec gesehen worden. Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass er am 29. August auf den Cukla-Gipfel gestiegen war. Ende Dezember 2023 fand ein anderer Tourist zufällig in einer Schlucht bei Bovec die Leiche, die zunächst schwer zu identifizieren war. Das von Karsthöhlen durchsetzte Gebiet gilt als sehr anspruchsvoll für Wanderer.