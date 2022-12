Fotos Die elf skurrilsten Anzeigen auf Ebay Kleinanzeigen 2022

1. Der Traum vom eigenen Supermarkt

Einen eigenen Supermarkt zu besitzen, in dem man ohne zu bezahlen alles mitgehen lassen kann, ist für viele Menschen seit ihrer Kindheit ein Traum. Der hätte in diesem Jahr Wirklichkeit werden können: Denn in Senne bei Bielefeld wurde ein Supermarkt für schlappe 35.000 Euro angeboten, inklusive Inventar und Einrichtung - und das alles mit super Wohnlage.