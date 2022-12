SMS, Warn-Apps, Sirenen Was Sie zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember wissen müssen

Am bundesweiten Warntag wird eine Probewarnung in Form einer schriftlichen Warnung an alle am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossene Warnmultiplikatoren (unter anderem Rundfunksender und App-Server) gesendet. Das bedeutet: Die Warnmultiplikatoren schicken eine Probewarnung an Smartphones (z.B. Warn-Apps), Fernseher und Radios. Auch auf digitalen Stadtanzeigetafeln und regional über Lautsprecherwagen oder Sirenen wird die Warnmeldung ausgegeben. Informieren Sie sich bestenfalls in Ihrer Kommune, zum Beispiel im Rathaus oder beim Bürgerservice auf welchem Wege diese plant, vor Ort am Warntag zu warnen.