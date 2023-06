Nach SIlvester-Krawallen Acht Monate auf Bewährung nach Böllerwurf auf Polizisten an Silvester

Nach den Silvester-Krawallen mit massiven Angriffen auf Rettungskräfte und Polizisten in Berlin ist ein 23-Jähriger zu acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sah es als erwiesen an, dass der junge Mann in der Silvesternacht absichtlich einen Böller in Richtung eines Polizisten warf. Der Angeklagte hatte zugegeben, einen Knaller geworfen zu haben. Dieser sei aber versehentlich vor dem Polizisten gelandet. Richter Stephan Markmiller folgte jedoch den Schilderungen des Polizisten und schloss ein Versehen aus.