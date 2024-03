Prozess zur Silvesternacht in Berlin Polizisten mit Feuerwerk beschossen — Bewährungsstrafe für 23-Jährigen

Teils vermummte Menschen hatten in der vergangenen Silvesternacht gegen 0.30 Uhr im Bereich eines Supermarktparkplatzes in Gropiusstadt Polizistinnen und Polizisten attackiert. Knallkartuschen und Pfeifpatronen seien auf Polizeibeamte geschossen worden, so die Anklage. Der 23-Jährige habe eine Schreckschusspistole bei sich geführt und mindestens drei Schüsse abgefeuert. Bei dem Geschehen sei ein Beamter durch ein Projektil im Nacken getroffen worden. Der 25-Jährige einen kurzzeitigen Gehörverlust am rechten Ohr erlitten. Ein Beamter schilderte als Zeuge, der Angriff sei in der Gruppe „regelrecht zelebriert“ worden.