Böllerei zum Jahreswechsel Warum Rekord-Umsätze beim Silvesterfeuerwerk erwartet werden

Nach zwei Jahren Verkaufsverbot habe es im vergangenen Jahr bereits ein immenses Interesse an Feuerwerk gegeben, sagte Schubert. „Durch die enorme Nachfrage wurde das Verkaufsjahr 2022 damit hinsichtlich des Umsatzes ein Rekordjahr“, so der Verbandschef. „Für das aktuelle Jahr 2023 erwarten wir, dass sich der Umsatz in etwa an das letzte Jahr vor der Pandemie angleicht.“