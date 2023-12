Neue und alte Bräuche 2023 Silvesterbräuche – das sind die beliebtesten Traditionen in Deutschland

„Dinner für One“ gucken

„The same procedure as every year“ (Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr): Dieser Satz ist ein geflügeltes Wort geworden. Es stammt aus dem britischen Sketch „Dinner for One“. Jedes Jahr zu Silvester wird dieser im Fernsehen gezeigt und ist für viele Menschen zur Tradition geworden. Welche alten und neuen Traditionen wir an Silvester in Deutschland pflegen.