Neue und alte Bräuche Silvesterbräuche – das sind die beliebtesten Traditionen in Deutschland

„Dinner für One“ Gucken

„The same procedure as every year“ (Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr): Dieser Satz ist ein geflügeltes Wort geworden. Freddie Frinton und May Warden erheitern schon seit 1972 jedes Jahr die Deutschen an Silvester. Die britische Sketch aus den 60er Jahren wurde 1962 vom NDR aufgezeichnet und zehn Jahre später zum festen Programmteil am 31. Dezember.