Raunächte und Neujahrsbräuche Die beliebtesten Traditionen in Deutschland rund um Silvester

In den Raunächten war in der Vorstellung der Alten nicht nur der sprichwörtliche Teufel los, sondern vor allem die Erdgöttin in diversen Erscheinungsformen und Namen: etwa als Frau Holle oder Frau Perchta. Als römisch-heidnische Diana führt sie alten Sagen nach um die Jahreswende die „wilde Jagd“ von Gespenstern und Geistern an, die sich in Wäscheleinen verfangen konnten. Deshalb hieß es früher, man solle zwischen den Jahren keine Wäsche aufhängen.