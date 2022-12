Raketen, Böller und Co. an Silvester Wer haftet bei Schäden durch Feuerwerk – wer muss morgens aufräumen?

Die Wunde gut versorgen. Dafür ein keimfreies Stück Stoff auf die Blutung drücken, gegebenenfalls einen Druckverband anlegen. Abgetrennten Körperteil in ein keimfreies Stück Stoff wickeln, Körperteil vorher nicht waschen oder reinigen

Bündel in einen Plastikbeutel packen, diesen fest verschließen

Beutel mit Amputat in einen zweiten Plastikbeutel tun, dieser muss mit Eis und Wasser gefüllt sein. Wichtig: Beutel mit dem Körperteil sollte unter der Wasseroberfläche liegen - das Amputat darf nicht nass werden. Und jetzt schnellstens in die Notaufnahme.