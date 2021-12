Große Müllmengen an Neujahr : So entsorgen Sie Silvesterfeuerwerk richtig

Abgebranntes Silvesterfeuerwerk (Symbolfoto). Foto: dpa/Clemens Heidrich

Berlin Fliegen dürfen die Silvesterraketen noch. Daher werden trotz des Verkaufsverbots am 1. Januar 2022 Reste vom Feuerwerk in Gärten, auf Dächern und Straßen liegen. So werden sie richtig entsorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nur weil es verboten ist, Feuerwerk zu Silvester zu verkaufen, heißt das nicht, dass der Jahreswechsel leiser wird. Reste aus Vorjahren und Einkäufe aus dem Ausland werden noch fliegen - und als Müll zurückbleiben.

Noch zwischen 51,5 und 53 Tonnen Silvestermüll haben die jeweiligen Entsorger der fünf Großstädte Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt am Main zum Jahreswechsel 2020/21 eingesammelt, an dem die gleichen Einschränkungen galten. Darauf weist der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) hin, der auch die Entsorger vertritt. Immerhin: Das war etwa ein Drittel der sonstigen Mengen in Jahren ohne Verkaufsverbot.

Wobei der VKU einschränkt: Das war immer nur ein Teil des in den Städten anfallenden Silvestermülls. Ein Großteil wurde an den Folgetagen von der regulären Straßenreinigung mitgenommen.

Dabei ist diese an vielen Orten eigentlich dafür gar nicht zuständig. Denn die kommunale Straßenreinigungssatzung kann laut VKU vorsehen, dass derjenige, der an Silvester Feuerwerkskörper auf öffentlichen Plätzen und Straßen abfeuert, diesen Müll auch selbst entsorgt und darüber hinaus alle Verunreinigungen entfernt, die die Sauberkeit und das Stadtbild beeinträchtigen. Was lokal konkret gilt, kann man bei der Stadtreinigung oder den Bauämtern erfahren.

Der VKU rät, darauf zu achten, dass man keine noch brennenden, heißen oder warmen Feuerwerkskörper in die Tonnen wirft. Sonst kann sich der darin befindliche Abfall entzünden. Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller gehören in den Restmüll.

Auch die Pappröhren der Feuerwerkskörper oder gezündete Mehrschussbatterien aus Pappe gehören in die schwarze oder graue Tonne. Denn die Pappe kann nach dem Abfeuern mit chemischen Rückständen verschmutzt sein und sollte daher nicht mit anderem Altpapier ins Recycling gehen.

(mba/dpa)