Medienbericht Männer rufen rechtsextreme Parolen in Münchner Gaststätte

Düsseldorf · Erneut haben Personen in der Öffentlichkeit keine Scheu gezeigt und laut rechtsextreme Parolen gerufen - dieses Mal in München. Die Geschehnisse erinnern an den Sylt-Eklat.

13.06.2024 , 17:17 Uhr

(mit dpa)