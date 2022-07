Marketing-Kampagne „s'Wäldle Naturmarkt“ : Supermarkt-Shoppen unter Tannenwipfeln und mit Vogelgezwitscher mitten im Schwarzwald

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth/DPA 7 Bilder Mit Picknickkorb im „Waldmarkt“ einkaufen

Schluchsee Was steht heute auf dem Einkaufszettel? Salami, Marmelade und Tagescreme? Dann ab in den Wald. Im Schwarzwald gibt es mitten im Grünen an frischer Luft ein paar Tage einen Supermarkt.

Der Wocheneinkauf lässt sich im Südwesten unter Tannenwipfeln und mit Vogelgezwitscher erledigen: Bei Schluchsee im Schwarzwald gibt es seit Donnerstag einen Supermarkt mitten im Wald. Auf einer Lichtung an einem Grillplatz hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH Regale aufgebaut. Das Shoppingerlebnis solle ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen, sagte Sprecher Herbert Kreuz.

Denn Bananen und Mangos aus Übersee sind in „s'Wäldle Naturmarkt“ nicht zu haben. Dafür können Kunden Bergkäse, Salami und Molke-Tagescreme aus dem Schwarzwald kaufen - und viele weitere Lebens- und Kosmetikartikel von Hofläden und Erzeugern aus der Region. „Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe verkaufen eigene Produkte. Das wollten wir mal zusammentragen“, so Kreuz.

Bis auf die außergewöhnliche Kulisse ist das Prozedere im Grünen das gleiche wie im gewohnten Neonlicht: Die Marktbesucher können ihre Waren in Körbe laden und an einer Kasse bezahlen - und müssen nicht wie beispielsweise auf einem Weihnachtsmarkt von Stand zu Stand gehen. Kreuzer zufolge hat ein herkömmlicher Supermarkt aus dem Ort den Veranstaltern Tipps gegeben, wie sich das ideale Wohlfühlambiente für die Kunden erreichen lässt. Nur die Preise im Waldsupermarkt liegen dann doch über Discounterniveau.

Der Supermarkt im Wald ist in einigen Minuten vom Bahnhof Schluchsee aus zu Fuß zu erreichen - im Sinne der Nachhaltigkeit empfehlen die Touristiker eine Anreise per Zug. Wer sich sein Vesper im Wald gekauft hat, kann direkt auf große Tour gehen: Vom Supermarkt führen mehrere Wanderwege ab. Das Shoppen im Schwarzwaldidyll läuft im Rahmen der Sommerkampagne „Zurück zum Ursprung“ - und ist begrenzt: Die Warenregale stehen bis einschließlich Samstag.

(alma/dpa)